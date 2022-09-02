Попри обстріли у Харкові не припиняють відновлювати вуличне освітлення

Фахівці «Міськсвітла» продовжують відновлювати зовнішнє освітлення, усувати пошкодження та аварійні ситуації.

З початку повномасштабного вторгнення робітники підприємства усунули близько 1,5 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінили 59 пошкоджених опор, відновили роботу близько 412 км мереж освітлення, поновили роботу освітлення на 303 вулицях.

Також виконували роботи з відновлення мереж життєзабезпечення міста, вивезення пошкоджених автомобілів та спільні заходи з ДСНС з демонтажу мереж з подальшим відновленням.

Агентство Телевидения Новости