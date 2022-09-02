У 17 областях України тестуватимуть нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації

Інформація від ДСНС України щодо інформування населення за допомогою операторів мобільного зв’язку із використанням технологій Cell_Broadcast у тестовому режимі.

З 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту: «ДСНС України. Тестування системи інформування населення».

Докладніше: https://dsns.gov.ua/test

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