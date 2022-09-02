Агітувала за росію: у Харкові затримано чергову прихильницю «руського миру»

29 серпня жінка, перебуваючи у черзі в одній з адміністративних установ Харкова, публічно підтримувала ворожу країну. Жінка виправдовувала агресію рф та пояснювала людям, що дії сусідньої держави йдуть на благо для всієї України. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Крім того, прихильниця «руського миру» висловлювала підтримку знищення українських міст та населення і стверджувала, що Харків є частиною рф.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости