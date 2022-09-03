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Обстріл Харкова із комплексу ЗРК С-300 та 6 госпіталізованих в області

Обстріл Харкова із комплексу ЗРК С-300 та 6 госпіталізованих в області

Вночі, близько 01 години, росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею школи, ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поряд. Постраждалих немає.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Харкіський, Ізюмський, Богодухівській, Чугуївський райони.

На жаль, є постраждалі серед цивільних, протягом доби госпіталізували 6 людей: Ізюмський район – 2 чоловіків 52 та 32 років, Харківський – жінку 62 років, чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі. Стан постраждалих – середній.

У Богодухівському районі через обстріли окупантів горіли приватні будинки та господарчі споруди.

Росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачівську та Циркунівську громади Харківського району, виникли пожежі в приватних будинках, господарчих спорудах, на відкритих територіях.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції на всіх напрямках. ЗСУ не дають просунутися ворогу вперед, відбиваючи атаки окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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