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Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, – Мінкульт

Україна та Британія розробляють проєкт з посилення мовлення на окупованих територіях, – Мінкульт

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна разом з Великою Британією проєкт щодо посилення мовлення на тимчасово окупованих українських територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ткаченко сказав на брифінгу в “Медіацентрі Україна — Укрінформ”.

“Для нас важливо зберігати контакт з громадянами на окупованих територіях. Разом з британськими колегами ми розробляємо один цікавий проєкт, який дозволяє суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле- та радіосигналу на окупованих територіях”, – сказав він. 

Агентство Телевидения Новости

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