Наслідки нічного обстрілу Харкова: воронка понад 3,5 метра

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 вересня близько 2 години ночі російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибито вікна та двері.

Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри.

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости