Дергачі сильно горіли через обстріли

За добу з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 24, у т.ч. спричинених військовими діями – 7,

2 – аварійно-рятувальні роботи,

14 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

7 – інші виїзди.

Цієї доби найбільше страждала від пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж. По одній пожежі трапилось у Золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі. Найбільші пожежі трапились у приватних маєтках у селищі Золочів, де горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж на площі 135 кв.м., а також у м. Дергачі, де горів гараж, господарча споруда, літня кухня, 2 навіси та легковик на площі 100 кв.м.

Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.Також минулого дня верхолази ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашиськими ракетами будівлі Будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих вибухонебезпечних предметів

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