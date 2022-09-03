Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:23
Просмотров: 100

Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів

Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів

Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів, повідомив у Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.

Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Було пошкоджено п’ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 