Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів

Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів, повідомив у Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.

Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Було пошкоджено п’ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви.

Агентство Телевидения Новости