Коли увімкнуть опалення та чи буде дыйсно тепло взимку: відповіді уряду

В уряді прогнозують, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найхолоднішим за усю історію незалежної України. Він почнеться, коли надворі температура повітря впадає нижче 8 градусів тепла.

У квартирах українців взимку повинно бути не менше 18 градусів.

Про це йдеться у відповіді Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону на запит РБК-Україна.

Коли увімкнуть опалення і скільки триватиме

“Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С”, – сказано у запиті.

Яка буде температура в житлових приміщеннях

В уряді повідомили, що чинними нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С. В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.

Нагадаємо, раніше повідомлляи, до середини жовтня, за прогнозними розрахунками, Україна накопичить близько 14 млрд кубометрів газу. Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон впевнений, що цих запасів газу вистачить для помірного проходження опалювального сезону.

Агентство Телевидения Новости