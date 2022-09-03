Окупанти обстріляли склади агрофірми в Золочівському районі

Російські військові 3 вересня завдали ударів по населених пунктах Золочівської громади Харківської області.

Загиблих або поранених немає. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

За його даними, близько 10:00 окупанти обстріляли село Одноробівка. Від обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та склади агрофірми «Альфа».

О 12:30 російські війська з артилерії обстріляли Золочів. Пошкоджені чотири будинки та енергомережі.

Агентство Телевидения Новости