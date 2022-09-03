В Україну йдуть заморозки: де на вихідні температура впаде нижче за нуль

На вихідних, 3 і 4 вересня, в Україну прийде холодне повітря зі Скандинавії та Північної Європи. Найбільше змерзають Сумська і Чернігівська області, у яких місцями повітря охололо до нуля, а на поверхні ґрунту з’явилися заморозки до -2 градусів.

Про це повідомив синоптик і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, пише Апостроф.

«Холодна повітряна маса арктичного походження визначатиме погоду в більшості областей також у наступні дні. На додаток до цього, розвиток фронтальної хвилі над Балканами та її зміщення у північно-східному напрямку призведе до ущільнення хмарності та випадання опадів у суботу та неділю у більшості регіонів України, що лише додасть дискомфорту та створить відчуття глибокої осені. Середньодобова температура повітря очікується нижче за норму на 4 – 6 °С», – зауважив він.

Погода в суботу, 3 вересня

У західних регіонах вночі прогнозується дощ з температурою повітря в межах +6+11 градусів, на Поліссі +1+6 градусів. Удень короткочасні дощі можуть також пройти, але на Поліссі – сухо. Денна температура повітря від +12 до +22 градусів.

У північних областях без опадів, уночі +5+10 градусів, а на крайній півночі +1+6 градусів. Крім того, на поверхні ґрунту очікується -3 градуси. Удень повітря прогріється до +16+21 градуса.

У центрі країни вночі без опадів, але вдень місцями пройде невеликий дощ. Стовпчик термометра вночі показуватиме +11+16 градусів, а вдень +18+23 градуси.

У південних регіонах без опадів уночі та з короткочасним дощем удень (в Одеській області очікується сильний дощ). Нічна температура становитиме +15+20 градусів, денна в Приазов’ї і Криму +25+30 градусів, а на решті територій +19+24 градуси.

На сході України опадів вночі не буде, але вдень місцями пройде невеликий дощ. Уночі +7+12 градусів, удень +17+22 градуси.

Погода в неділю, 4 вересня

Західні регіони дощі не намочать. Температура повітря вночі прогнозується на рівні +4+9 градусів, у пониженнях рельєфу до +2 градусів. Удень сонце прогріє повітря до +18+23 градуси.

У північних регіонах без опадів, за винятком півдня Сумської області. Стовпчик термометра вночі покаже +3+8 градусів, а вдень +17+22 градуси.

У центральній частині України вночі місцями дощ, удень сухо. Нічна температура повітря триматиметься в межах +8+13 градусів, а денна від +17 до +22 градусів.

На півдні вночі також місцями пройде дощ, а вдень без опадів, Температура вночі +11+16 градусів, удень +18+23 градуси.

У східних областях вночі та в першій половині дня очікується дощ, місцями сильний. Вдень без опадів. Температурний режим уночі +6+11 градусів, удень +16+21 градус.

Агентство Телевидения Новости