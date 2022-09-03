У МОЗ розповіли, що треба мати вдома на випадок радіаційної аварії

Міністерство охорони здоров’я надало інструкції громадянам, як боротися з наслідками радіаційної аварії, перебуваючи вдома.

Про це повідомляє пресслужба відомства, пише Укрінформ.

«Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації», – йдеться в повідомленні.

МОЗ зазначає, що радіаційну аварію можна перечекати в приміщенні, зокрема вдома. Для цього потрібно заздалегідь підготувати провіант та матеріали для ущільнення споруди, зокрема скотч, плівку, щільну тканину, що запобігатимуть потраплянню радіоактивного пилу через щілини вікон та дверей.

Водночас міністерство рекомендує мінімізувати можливість потрапляння повітря з вулиці, зокрема, не використовувати зовнішні системи вентиляції чи обігріву.

Наголошується, що знадобляться засоби гігієни, аби прийняти душ, особливо, якщо аварія заскочила на вулиці, змінний одяг і взуття, аби перевдягнутися в незабруднені викидами речі, а також герметичні пакети, щоб ізолювати забруднений одяг від домашніх тварин і членів родини.

Водночас МОЗ зазначає про необхідність подбати про лікарські засоби, наголошуючи, що йодид калію можна вживати лише за вказівкою органів влади чи ДСНС. Також варто заздалегідь подбати про запаси їжі та води в пляшках, оскільки кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Між тим, водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Відомство зауважує, що у випадку радіаційної аварії влада сповіщатиме про ситуацію та надаватиме відповідні інструкції, тож для отримання офіційної інформації необхідно подбати про наявність мобільного інтернету, телебачення або радіоприймача. Також треба тримати напоготові документи для евакуації.

Агентство Телевидения Новости