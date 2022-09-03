Дві громади Харківщини збирають дані про бажаючих евакуюватися

У Золочівській та Малинівській громадах Харківської області складають списки бажаючих евакуюватися.

У Малинівській громаді наразі збирають інформацію, щоб зрозуміти, скільки людей збираються евакуюватися, а скільки залишаться, повідомляє «Слобідський край».

«У нас була нарада, Харківська ОВА поставила завдання нам зібрати заяви з тих, хто не збирається евакуюватися. Це трохи посіяло паніку, заспокоюємо людей, кажемо, що це лише для інформації. Обов’язкової евакуації немає, її приймає тільки Кабмін. Ми зараз збираємо інформацію, щоб зрозуміти, скільки людей збираються евакуюватися, а скільки залишаться. Ми припускаємо, що Малинівці не треба евакуюватися, а ось Мосьпановому швидше за все доведеться. Там постійні обстріли, люди в підвалах і льохах ховаються. Наразі там залишилося 60-70 осіб, до війни проживало майже 900», каже очільник Малинівської громади Микола Семер’янов.

Також він розповів про актуальну ситуацію в громаді.

«Вчора світло дали в Малинівці, до цього три доби були без нього через прильоти. І на сьогодні третю добу в нас спокійно, що аж насторожує. Вперше за весь час війни так довго тихо. Раніше була максимум доба тишини, а зараз ось третя йде», – каже очільник Малинівської громади.

Також просять повідомляти про згоду або відмову від можливої евакуації жителів Золочівської громади. Зразки заяв місцева влада отримала від ОВА. Про це в коментарі місцевій газеті «Зоря» повідомив керівник Золочівської громади Віктор Коваленко.

«Йдеться про можливу евакуацію. Можливу. Йде відповідна підготовча робота. Кабінет Міністрів відпрацьовує питання евакуації тих територій і громад, які розташовані в зоні бойових дій під постійними обстрілами. Йдеться про те, що на цих територіях немає чіткої підготовки до осінньо-зимового періоду, а, якщо і є, то можливі удари по енергомережах, по газомережах, тому, можливо, не буде електроенергії, газу, води», пояснив Віктор Коваленко.

За його словами, громада отримала зразки документів, які мають заповнити місцеві жителі.

«Ведеться робота і в Золочеві, і в старостинських округах щодо можливої евакуації. Забезпечення транспортом, маршрути, куди ми переїжджатимемо. Поки ми не можемо сказати, до якої області. Чи це буде захід України, чи це центр України», розповідає очільник Золочівської громади.

Він каже, що відмовою від евакуації людина бере відповідальність за дії у разі надзвичайної ситуації на себе.

«Я відчуваю, що левова частина населення залишиться на місці. Але є люди, які хочуть виїхати, – і переселенці, і ті, хто боїться війни. Але люди не хочуть, особливо на тих територіях, де не так сильно обстрілюють, залишати житло, майно. Вони зібрали городину, зробили консервацію. Як це кидати і виїжджати? Але є інша сторона, про яку ми говоримо, – світло, газ, вода, дороги чистити потрібно», зазначив Віктор Коваленко.

Агентство Телевидения Новости