Вибух на виставці боєприпасів в Чернігові: постраждали діти, розпочато розслідування

У Чернігові близько 13:30 пролунав вибух. За попередньою інформацією, біля художнього музею відбувалася виставка боєприпасів, один із яких здетонував. Унаслідок вибуху травмовано четверо дітей.

Про це повідомляє Громадьке із посиланням на «Суспільне Чернігів».

За даними видання, на місці спрацював ручний протитанковий гранатомет, який став причиною травмувань. РПГ тримав і натискав на курок (унаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик.

Як зазначає «Суспільне», дитину оглушило. Зараз хлопчик із мамою та 12-річним братом перебувають у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина – у реанімації.

На місці працюють швидка та рятувальники.

Доповнено о 15:38. Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підтвердив інформацію про вибух.

За його словами, в історичному центрі міста організували захід, який передбачав інтерактив для дітей. Там «чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала».

Троє дітей постраждали, окрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Наразі триває обстеження місця подій та з’ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі.

Доповнено о 15:56. «Суспільне» повідомляє про четверту травмовану дитину: у хлопчика семи років поранена рука. Йому зробили рентген, перелому немає. Хлопчику зашивають руку.

Доповнено о 17:35. Правоохоронці почали розслідування за фактом поранення дітей у Чернігові на виставці зброї. Наразі відомо, що один з боєприпасів здетонував під час демонстрації. Усього постраждало 5 людей, зокрема четверо дітей віком від 2 до 12 років. Потерпілі перебувають в лікарні з різними ступенями тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости