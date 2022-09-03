Окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії 13 селищ на Харківському напрямку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 вересня. 192 доба війни.

Протягом поточної доби окупанти завдали 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Ворог активно веде розвідку із застосуванням БпЛА.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Харківському напрямку – районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;

на Слов’янському напрямку – Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости