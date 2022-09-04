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Масштабна пожежа в Харкові через ракетний обстріл

Масштабна пожежа в Харкові через ракетний обстріл

Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Цк сталося відразу після опівночі.

Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс “Дубровський”, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу.

Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м. До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу, повідомляють у ДСНС

Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

Агентство Телевидения Новости

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