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Загиблі та поранені в області, пожежа в Харкові

Загиблі та поранені в області, пожежа в Харкові

.Близько опівночі в Київському районі Харкова пролунали два вибухи. Попередньо, ворог завдав по місту ракетного удару. Внаслідок влучання сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану. Попередньо – без постраждалих.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території, повідомли в ХОВА

На жаль, в Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років.

▪️На лінії зіткнення тривають інтенсивні бої. Ворог з танків, реактивної та ствольної артилерії обстрілює позиції наших військових та цивільне населення. В районі села Пасіка ворог намагався йти в наступ, але під вогнем наших захисників відступив із втратами.

Агентство Телевидения Новости

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