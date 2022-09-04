Прихована загроза: чи загрожує епідемія ВІЛ та наркоманії прифронтовим територіям

Якщо для більшості людей початок війни став викликом аби знайти безпеку та їжу, то для Єгора та таких як він в першу чергу – знайти ліки, без яких він не може ані дня. Та які не продаються в аптеках. Єгор – наркозалежний, який знаходиться на замісній терапії. Це означає, що він не вживає вуличні наркотики, слідкує за здоров’ям, соціалізований, не пов’язаний з криміналом. Таких, як він, в Харкові – понад 10 тисяч. Але декілька днів без замісних ліків – й може початися абстиненція, важкий стан, який може закінчитися або смертю, або зривом.

«Єгор», наркозалежний

Конечно, переживал, волновался, как дальше вообще существовать. Звонил в клиникуку сюда, интересовался буде тли возможность и будет или работать, но в начале марта все разрешилось. – Вы без терапии смогли бы? – ой, сложный вопрос, конечно, настраивал себя на это, что возможно так и будет, а так как было бы кто его знает.

Перерва в роботі приватних клінік – вони називаються сайти – склала декілька днів, лікарі допомогли тим, у кого починалася «ломка» не зірватися, також на базі цих установ замісну терапію продовжили отримувати пацієнти державних установ, адже вони відновили роботу влітку. Лікарі та соцпрацівники кажуть: йдеться не лише про допомогу наркозалежним, йдеться про те, що під час війни ці люди не повернулися за дозою на вулиці, що б призвело до сплеску злочинності та розповсюдження ВІЛ, гепатиту, інших захворювань. Саме така ситуація наразі склалася на окупованих територіях, з яких не виїхали всі хворі. Частина відмовилась навіть на умовляння соцпрацівників. Під окупацією вони не можуть отримувати замісну підтримувальну терапію – ця форма лікування заборонена у рф – й вимушені або повертатися на вулицю, або вмирати, або ставати залежними від окупантів – за дозу готові копати окопи, свідчити проти будь-кого.

Костянтин Ключаров, директор БО ХБФ «Парус»

Есть такие сайты как Купянск, мы его вели, тоже с ними разговаривали. Кто был готов, мы забрали их сюда, переадресовали, уехали. Кто не мог по разным причинам, … как это сказать правильно, в рашке… россия не поддерживает заместительную терапию, поэтому там люди остались в синдроме абстенции, судьба некоторых нам неизвестна.

Євген Бабенко, лікар-нарколог МЦ «Альтернатива»

Чи то хворий під контролем у лікарському закладі приймав препарат перорально, тобто випв та запив його, чи то шприц, й був він один раз викоростанний, чи він йде по компанії, то ВІЛ та гепатити дійсно зростають, й погроза цьому вона виросала в рази, якщо не в десятки раз.

Якщо на окупованих територіях наркозалежні практично перетворилися на рабів рашистів, то в Європі біженців з таким статусом прийняли та надали медичну допомогу, хоча навіть в Україні до їх пацієнтів нерідко ставляться дискримінаційно.

Олена Овчиннікова, виконавчий директор БО ХБФ «Парус»

Люди виїджають, люди виджають не лише в інші області України, а ще й за кордон, й важливо щоб не було переривання лікування, й ті пацієнти, які тримують АРТ-терапію, це ВІЛ-позитивні, й ЗПТ-терапію, це наркозалежні. С самого початку війни в нашу організацію було безліч дзвінків.

За кордон та в інші області волонтери змогли перенаправити близько 200 пацієнтів, яким продовжують надавати психологічний супровід онлайн. Тим, хто залишився у Харкові або переїхав сюди з окупованих територій, надається не лише медична, а й гуманітарна допомога. До того ж стабільним пацієнтам дозоляють приймати ліки вдома, а не ходити кожного дня до клініки, що дозволяє зменшити ризики постраждати від обстрілів.

Євген Бабенко, лікар-нарколог МЦ Альтернатива

Згідно чинного законодавства наші пацієнти можуть мати терапію до 30 діб, що це сталий хворий, сталий пацієнт, який не нарушує режим медичного закладу, ми можемо йому видати на максимальний термін препарат дійсно проводячи контроль залишків, якщо він отримав препарат на 30 днів він знаходиться там де він перебуває, він не ризикує своїм життям та рідних.

Костянтин Ключаров, директор БО ХБФ «Парус»

Если люди оказались в сложной жизненной ситуации, мы помимо всего, что даем там услуги по раннему выявлению ВИЧ-інфекції, переадресовіваем в СПИД-центр, туберкулез. Мі если им надо выдаем гумманитарую помощь.

Лікарі та соцпрацівники кажуть: саме такі заходи мають запобігти розвитку епідемії ВІЛ, гепатитів та наркоманії на прифронтових територіях, знизити рівень криміногенності. На жаль, після звільнення мешканці Харківщини зможуть порівняти, наскільки такий європейський підхід до контролю та лікування залежностей ефективніший за репресивний російський.

Агентство Телевидения Новости