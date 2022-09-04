Верещук попередила, що за участь у так званих референдумах українцям загрожує покарання

За участь у псевдореферендумах, які росіяни мають намір провести на окупованих територіях України, загрожуватиме реальний термін. Про це в ефірі телемарафону заявила віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Референдуми”, хоч би як окупанти їх називали, – це все елементи злочину, який чинить Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо та бачимо. Немає і не буде жодних “референдумів” на нашій українській землі, – сказала Верещук.

При цьому вона зазначила, що все те, що зараз роблять росіяни, назвати волевиявленням народу неможливо. Також вона наголосила, що Захід ніколи не визнає жодних результатів так званого “голосування”.

Все це фарс та цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це – стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватись усіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях – не голосувати на жодних “референдумах”, – сказала міністр.

Вона наголосила, що за таке діяння може загрожувати до 12 років ув’язнення. Також вона попередила, що виправдань такому вчинку не буде.

Верещук порадила дзвонити на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на вільну територію України.

Агентство Телевидения Новости