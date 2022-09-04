Обстріл Золочівського району на Харківщині: одна людина загинула

Росіяни з артилерії завдали ударів по селу Одноробівка Золочівської громади, що розташоване недалеко від кордону з РФ.

Внаслідок обстрілу загинула 58-річна місцева жителька, її вбили російські артилеристи близько 13:20, повідомляє Суспільне із посиланням на голову громади Віктора Коваленка.

«По Одноробівці гатили з самого ранку. Жінка перебувала на вулиці. Били з кордону рф», – сказав Коваленко.

В селищі немає світла та зв’язку.

Агентство Телевидения Новости