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Обстріл Золочівського району на Харківщині: одна людина загинула
Росіяни з артилерії завдали ударів по селу Одноробівка Золочівської громади, що розташоване недалеко від кордону з РФ.
Внаслідок обстрілу загинула 58-річна місцева жителька, її вбили російські артилеристи близько 13:20, повідомляє Суспільне із посиланням на голову громади Віктора Коваленка.
«По Одноробівці гатили з самого ранку. Жінка перебувала на вулиці. Били з кордону рф», – сказав Коваленко.
В селищі немає світла та зв’язку.