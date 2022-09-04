Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:09
Просмотров: 103

Обстріл Золочівського району на Харківщині: одна людина загинула

Обстріл Золочівського району на Харківщині: одна людина загинула

Росіяни з артилерії завдали ударів по селу Одноробівка Золочівської громади, що розташоване недалеко від кордону з РФ.

Внаслідок обстрілу загинула 58-річна місцева жителька, її вбили російські артилеристи близько 13:20, повідомляє Суспільне із посиланням на голову громади Віктора Коваленка.

«По Одноробівці гатили з самого ранку. Жінка перебувала на вулиці. Били з кордону рф», – сказав Коваленко.

В селищі немає світла та зв’язку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 