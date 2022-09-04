За добу в поліцію доставлені 13 підозрюваних у співпраці з окупантами

Минулої доби до харківських поліцейських з заявами про правопорушення звернулося 1307 громадян.

На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2100 транспортних засобів.

У місті Лозова на блокпосту поліцейські затримали автобус, в салоні якого виявили 11 боєприпасів до підствольного гранатомета АК-47. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 13 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости