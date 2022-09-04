Масовані обстріли Дергачівського району: рятувальники не встигають гасити пожежі
Другу добу поспіль ворог завдає масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади, знищуючи цивільні поселення та інфраструктуру. Починаючи з 2 вересня через такі обстріли там виникло 6 пожеж. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.
Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила відразу 12 приватних маєтків, зокрема 4 житлових будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан. Загальна площа горіння склала понад 700 кв. метрів. А також сухостій на площі понад 1 гектар.
На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 16:30 вогнеборцям вдалось локалізувати всі осередки пожеж, проте через безліч повторних ударів окупантів вони були змушені тимчасово припинити роботи та повернутися до місць дислокації. Після закінчення обстрілів роботи поновляться.