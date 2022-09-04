Масовані обстріли Дергачівського району: рятувальники не встигають гасити пожежі

Другу добу поспіль ворог завдає масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади, знищуючи цивільні поселення та інфраструктуру. Починаючи з 2 вересня через такі обстріли там виникло 6 пожеж. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила відразу 12 приватних маєтків, зокрема 4 житлових будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан. Загальна площа горіння склала понад 700 кв. метрів. А також сухостій на площі понад 1 гектар.

На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 16:30 вогнеборцям вдалось локалізувати всі осередки пожеж, проте через безліч повторних ударів окупантів вони були змушені тимчасово припинити роботи та повернутися до місць дислокації. Після закінчення обстрілів роботи поновляться.

Агентство Телевидения Новости