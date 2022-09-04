Окупанти наносять авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 4 вересня. 193 доба війни.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет «Калібр».

На Харківському напрямку окупанти здійснюють обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Наносять авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосовують БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Нанесено авіаційний удар по Богородичному.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости