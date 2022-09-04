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У Львові сплели найбільшу маскувальну сітку в України
На Львівщини встановили національний рекорд – сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні.
2208 метрів квадратних сітки лише за два дні. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
До плетіння у Львівському палаці мистецтв долучились 2059 людей. Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому — 84 роки.
«Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів», наголосив Максим Козицький.