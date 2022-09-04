У Львові сплели найбільшу маскувальну сітку в України

На Львівщини встановили національний рекорд – сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні.

2208 метрів квадратних сітки лише за два дні. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

До плетіння у Львівському палаці мистецтв долучились 2059 людей. Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому — 84 роки.

«Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів», наголосив Максим Козицький.

Агентство Телевидения Новости