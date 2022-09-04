У Львові харків’янин кинув в поліцейських дві гранати

У Львові поліцейські встановлюють обставини замаху на вбивство працівників поліції під час виконання службових обов’язків.

Сьогодні близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогорській у Львові невідомий чоловік поводиться агресивно, чіпляється до перехожих, погрожує їм гранатою. Про це повідомляє поліція Львівської області.

За вказаною адресою прибули співробітники Управління патрульної поліції у Львівській області. На місці події вони виявили чоловіка, який поводився неадекватно, погрожував застосувати зброю, на зауваження правоохоронців не реагував. Натомість, зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок.

Внаслідок вибуху гранат ніхто не постраждав.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку.

На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости