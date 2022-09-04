Протягом денної зміни харківські патрульні зупинили 16 нетверезих водіїв

Сьогодні вночі за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль ВАЗ.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Драгер, результат якого склав 3,85 проміле, що у понад 19 разів перевищує допустиму норму, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, які надалі передадуть на розгляд суду.

Загалом за денну зміну патрульні виявили 16 водіїв з ознаками сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости