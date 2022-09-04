Харківські патрульні затримали двох наркозбувачів

Сьогодні вдень поліцейські зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР. В авто був водій та пасажир.

У кермувальника інспектори виявили явні ознаки наркотичного сп‘яніння. Чоловік в присутності двох свідків відмовився пройти відповідний огляд у лікаря нарколога. Тож патрульні склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від проходження огляду на стан сп‘яніння) КУпАП.

Під час складання матеріалів чоловіки помітно нервували та поспішали. Це викликало підозру в поліцейських, тому вони провели поверхневу перевірку, в результаті якої виявили в салоні 6 згортків з речовиною синтетичного походження. Ще 8 таких згортків виявили у пасажира автівки.

З’ясувалося, що це наркотики, які чоловіки збувають через так звані «закладки». Як повідомив водій, 20 таких згортків він вже встиг розповсюдити на території міста. Інший громадянин розповів, що теж розповсюдив 16 «закладок».

Для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости