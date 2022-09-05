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Рятувальники ліквідували наслідки ракетного обстрілу

Рятувальники ліквідували наслідки ракетного обстрілу

Протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.ДСНСники відреагували на 17 повідомлень про надзвичайні події.

Здійснили 6 виїздів на ліквідацію пожеж. Усі вони були спричинені військовими діями.2 – для надання допомоги населенню,9 – інші виїзди.За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Увечері близько 18:00 ворог завдав чергового ракетного удару по приватному сектору Новобаварського району міста Харкова.

Ракета влучила у землю неподалік житлових будинків, в результаті чого декілька забудов було пошкоджено.

Рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій. В свою чергу сапери ДСНС проводили роботи щодо вилучення залишків ракети.

Агентство Телевидения Новости

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