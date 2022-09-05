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Окупанти вкотре обстріляли Чугуївщину: є поранений

Окупанти вкотре обстріляли Чугуївщину: є поранений

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 вересня близько 17 години окупанти обстріляли с. Коробочкіне Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний чоловік.

Близько 23:20 ЗС РФ завдали ракетного удару по с. Дачне Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю підприємства.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по с. Дачне дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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