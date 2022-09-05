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Міноборони про наступ ЗСУ: Війна йде в динаміці, але ми маємо успішні дії

Міноборони про наступ ЗСУ: Війна йде в динаміці, але ми маємо успішні дії

Заступник міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала наступ Збройних Сил України на різних напрямках. Про це вона повідомила у ефірі національного телемарафону.

За її словами, лінія фронту в Україні становить 2500 км, з яких на 1300 км тривають активні бойові дії.

“На всьому фронті у нас триває оборонна операція, яка передбачає комплекс дій, як наступальних, так і оборонних. Найбільш активні дії відбуваються на Донецькому напрямку, росіяни не встигли захопити Донецьку область у терміни, встановлені Путіним, тому активізувалися”, – сказала Маляр.

Вона наголосила, що на Донецькому напрямку є “успішні дії”.

“На Донбасі та на півдні є певні населені пункти, які переходять під наш контроль, відбувається деокупація”, – заявила вона.

Заступник міністра наголосила, що необхідно розуміти, що війна йде в динаміці — на деяких напрямках ЗСУ просуваються, а на інших тримають оборону та ведуть запеклі бої з окупантами.

Агентство Телевидения Новости

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