Писменник-пропагандист: в Харкові затримали чергового адепта “руського міра”

У Харкові СБУ викрила ворожого пропагандиста, який заперечував існування Української державиСпівробітники СБУ встановили, що 47-річний мешканець окупованої Горлівки, який з кінця минулого року мешкає у Харкові, розповсюджував матеріали з виправдовуванням збройної агресії рф проти України. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській обл Владислав Абдула

Зловмисник, який обіймає фейкову посаду “заступника голови спілки письменників ЛНР”, у власному інтерв’ю російському літературному каналу висловлював наративи російської пропаганди, нібито Україна 8 років бомбила Донбас, намагався подати російську агресію як внутрішній громадянський конфлікт в Україні, заявляв, що з 2014 року Україна припинила існувати як держава.

За висновками лінгвістичного дослідження, проведеного за ініціативи СБУ науковцями Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, висловлювання ворожого пропагандиста носять антиукраїнський характер та мають протиправний зміст.Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника в м. Харкові правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти в сумі майже 70 тисяч гривень, одержаних з росії в якості гонорарів.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436² Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Такий злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости