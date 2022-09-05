7 вересня у Харкові перевірять роботу сирен

У Харкові проведуть перевірку працездатності електросирен задля своєчасного оповіщення населення міста у разі повітряної загрози або загрози артилерійського обстрілу з боку рф.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту ХОВА.

Електросирени увімкнуть о 14:25 годині 7 вересня.

«Просимо мешканців Харкова інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання. Надана Вами інформація допоможе вчасно відновити систему оповіщення населення міста Харків та врятувати людські життя», – зазначають в Департаменті цивільного захисту ХОВА.

Агентство Телевидения Новости