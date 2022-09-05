Шахраї маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги
Мінсоцполітики попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах та соцмережах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України та інших міжнародних організацій.
Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.
При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
– довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),
– не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
– у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
– дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.