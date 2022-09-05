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Шахраї маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

Шахраї маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

Мінсоцполітики попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах та соцмережах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України та інших міжнародних організацій.

Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

– довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),

– не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

– у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,

– дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Агентство Телевидения Новости

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