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Дергачівський район знов під обстрілами: важкі поранення отримав літній чоловік

Дергачівський район знов під обстрілами: важкі поранення отримав літній чоловік

За останні дві доби окупанти інтенсивно обстрілювали місто Дергачі, а також населені пункти Безруківського, Слатинського, Прудянського, Токарівського та Русько-Лозівського старостинських округів. Село Безруки – найбільш вцілілий населений пункт громади за межами Дергачів, в якому проживає близько 1000 осіб – зазнало наймасивніших обстрілів з початку війни. Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Російські загарбники обстріляли будинки мешканців фосфорними та касетними боєприпасами. Вчора у селищі Слатине важкі поранення отримав 67-річний чоловік, якого медики швидкої допомоги оперативно доставили до лікарні.

Ситуація на лінії зіткнення залишається стабільно напруженою. Під Козачою Лопанню, у Цупівці, під Дементіївкою та Великими Проходами точаться запеклі бої. Ворог намагається перехопити ініціативу й повернути оперативний контроль над ключовими висотами, але усі спроби залишаються марними. Захисники України завдають окупантам суттєвих втрат.

3 вересня працівники міської ради за підтримки соціальних робітників і волонтерів роздавали гуманітарну допомогу у різних районах Дергачів.

Агентство Телевидения Новости

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