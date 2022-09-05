Повідомлено про підозру експоліцейському-зраднику з Борової

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

11 квітня 2022 року ЗС РФ окуповано смт Борова Харківської області.

За даними слідства, експоліцейський добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ. Зрадник забезпечує зміцнення окупаційної влади, схиляючи своїх колишніх колег-правоохоронців до переходу на бік ворога. Крім того, експоліціянт докладає всіх зусиль для недопущення контролю України над територією смт Борова.

Зрадник і сьогодні продовжує догоджати окупантам, патрулюючи смт Борова у формі з георгіївською стрічкою та червоною пов’язкою на руці.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости