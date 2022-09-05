Енергетики відновили електропостачання на Холодній Горі

У результаті ракетного обстрілу ввечері 4 вересня було знеструмлено 26 будинків приватного сектору у Новобаварському районі Харкова.

Як повідомили у Холодногірському районі електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго», будинки залишалися знеструмленими приблизно з 18:00.

«На місце події одразу виїхала оперативна бригада обленерго, щоб убезпечити ділянку з обірваними проводами. А вже зранку енергетики розпочали відновлювальні роботи. Наразі усі будинки приватного сектору – з електрикою», – зазначили в обленерго.

Ремонтній бригаді Холодногірського РЕМ знадобилося чотири години, щоб повернути світло в домівки харків’ян.

Агентство Телевидения Новости