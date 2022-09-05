Обстріл Холодної Гори: окупанти знов вдарили ракетою С-300 по житлових будинках

Відкрита територія на межі приватного сектору та багатоповерхівок на Холодній Горі – саме сюди влучила російська ракета напередодні ввечері. Жодного військового об’єкту, двоє цивільних із травмами забрала швидка.

Тетяна

Лежала на диване, смотрела телевизор, вдруг что-то сыплется. Взрыва сначало не было слышно, посыпались стекла, а потом «бом». Тогда я поняла, что не все хорошо.

Алла

Вот в руках держу, что пролетело над головой из одного окна в другое. Ворот нет, сарая и гаража нет. Сами смотрите, какой русский мир нам принесли.

Правоохоронці вилучили на місці фрагменти снаряду та встановили тип озброєння. За попереднім висновком фахівців, ракета С-300 була запущена з території Бєлгородської області.

Володимир Безрук, керівник вибухотехнічної служби ГУНП Харківської обл.

Параметри вирви стандартні для такого типу ракет – 8 метрів в діаметрі та 3,5-4 в глибину. В даному випадку вирва наполовину заповнена водою, тому встановити її глибину не вдається можливим.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Слідчі та прокурори змогли встановити тип цього озброєння за маркуванням та залишкам, які були на місці. Від обстрілу травми отримали дві особи – жінка приблизно 70 років, мешканка приватного будинку біля місця вибуху.

Другий постраждалий – літній чоловік, який також мешкає в приватному будинку. У результаті ракетного удару було знеструмлено 26 домівок. Енергетикам знадобилося чотири години, щоб повернути світло.





Агентство Телевидения Новости