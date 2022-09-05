Черговий обстріл Запорізької АЕС: від’єднано останню лінію електропередач, що сполучала станцію з Україною

Унаслідок інтенсивних обстрілів окупантів навколо Запорізької АЕС та пожежі, яка сталася через це, атомна електростанція 5 вересня була остаточно від’єднана від енергомережі України.

Про це повідомили в «Енергоатомі», пише Громадське.

Там розповіли, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та вимкнені лінії електропередачі ЗАЕС – Дніпровська, Запорізька ТЕС – Каховська та Запорізька ТЕС – Мелітополь. Інші лінії зазнали пошкоджень ще раніше.

А вже 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП Запорізька ТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

Унаслідок цього був розвантажений та від’єднаний від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Нагадаємо, росія обстрілює територію захопленої нею ЗАЕС, щоб звинувачувати у цьому Україну та дискредитувати ЗСУ. Голова державної компанії «Енергоатом» Петро Котін наголошував, що такими методами окупанти хочуть пошкодити лінії електропередач та підключити ЗАЕС до своєї енергомережі.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський 5 вересня наголосив, що Україна не розглядає варіанта контрольованого вимкнення Запорізької атомної електростанції, оскільки ЗАЕС живить два регіони України.

Зеленський наголосив, що на території станції не повинно бути жодної військової техніки та людей із вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, 1 вересня на ЗАЕС прибула делегація МАГАТЕ з 14 міжнародних експертів. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що під час першого туру по ЗАЕС оглянув ключові зони, але «роботи ще залишається багато».

Міністр енергетики Герман Галущенко наголошував: Україна очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції.

Агентство Телевидения Новости