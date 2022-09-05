В районі Куп’янська на Харківщині знешкоджено понад 100 окупантів та знищено дві бойові машини, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 вересня. 194 доба війни.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника.

Протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

Противник завдав авіаударів в районі селища Залиман Харківської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль.

На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне. Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ.

За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости