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З вівторка на Горизонт їздитиме ще один тролейбус

З вівторка на Горизонт їздитиме ще один тролейбус

Для жителів Індустріального району відкривають новий тролейбусний маршрут: тролейбус №53 (вул. Дванадцятого Квітня – вул. Зубарєва) відкриють у вівторок, 6 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано зі значним збільшенням пасажиропотоку від житлового масиву «Горизонт» до ст. м. «Індустріальна».

Тролейбус №53 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – пр. Героїв Харкова – вул. Велика Кільцева – вул. Ростовська – бул. Грицевця – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «вул. Зубарєва».

Агентство Телевидения Новости

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