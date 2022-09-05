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Грошi за навчання росiйською: в Борiвському районi рашисти намагаються пiдкупити батькiв школярiв

Грошi за навчання росiйською: в Борiвському районi рашисти намагаються пiдкупити батькiв школярiв

Станом на 5 вересня Борівщина перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Бойові дії на території громади не ведуться, але все частіше тут чути вибухи з боку Ізюма, Куп’янська, Донецької та Луганської областей. Ситуація в громаді напружена і неспокійна, повідомляють у Борівській селищній раді.

Продовжується тиск на батьків дітей шкільного віку. Хоч навчальний рік в окупованій громаді не розпочався за традиційним графіком, окупаційна влада вимагає віддавати дітей до школи з 1 жовтня. У якості заохочення батькам обіцяють виплату у розмірі 10 000 рублів за те, що дитина піде до школи зі зміненою, російською програмою викладання, а потім ще обіцяють виплачувати по 4000 рублів щомісяця. «Такими сумами рашисти оцінюють можливість «годувати» наших дітей своєю пропагандою, змінювати їхню свідомість та створювати в їхній уяві паралельну реальність. Найкращий вихід у даній ситуації – евакуювати дітей на вільні території України», зазначили в селищній раді.

Агентство Телевидения Новости

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