Троє загиблих за добу на Харківщині

Цієї ночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. На жаль, вона загинула.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстріли наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости