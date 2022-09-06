Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:38
Просмотров: 85

Троє загиблих за добу на Харківщині

Троє загиблих за добу на Харківщині

Цієї ночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. На жаль, вона загинула.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстріли наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 