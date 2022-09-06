Енергодарці масово виїжджають з міста, а працівники ЗАЕС звільняються з посад – розвідка

Українська розвідка відзначила тенденцію зростання евакуації місцевих мешканців з Енергодару, де розташована Запорізька АЕС, та велику кількість заяв про звільнення від працівників станції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Відповідна тенденція спостерігається протягом останніх тижнів та особливо останніх днів, після постійних обстрілів майданчика ЗАЕС з боку окупантів. Місцеві мешканці все частіше намагаються залишити тимчасово окуповане місто та потрапити на підконтрольну Україні територію.

ГУР припускає, що українські співробітники атомної станції знають більше про реальну ситуацію на ЗАЕС та діляться нею містянами, що і спровокувало масову евакуацію.

Агентство Телевидения Новости