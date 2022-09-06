Наслідки ранкового обстрілу (фото)

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

6 вересня близько 10:20 ЗС РФ обстріляли центр Харкова. Російська ракета влучила у дах п’ятиповерхівки у Київському районі міста: повністю зруйновано три поверхи. Наразі триває ліквідація пожежі та розбір завалів, дані уточнюються.

Інша ракета влучила у двір адміністративної будівлі.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости