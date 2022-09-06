Оперативна ликвідація пошкоджень та своєчасна сплата складові успішного опалювального сезону

Як повідомили у Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» ліквідували 25 пошкоджень газової інфраструктури в Чугуївській громаді, що виникли через обстріли окупантами житлових будинків.

«Одночасно через ворожі бомбардування та пошкодження газогонів без енергоносія залишилося майже 800 споживачів. Наразі газовики роблять все можливе для забезпечення будинків Чугуївщини природним газом. Проведення ремонтних робіт залежить від перебігу бойових дій», – зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Зокрема, за тиждень аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківміськгаз» виїжджала на виклики понад 120 разів.

При цьому, мешканців Харківської області закликають своєчасно сплачувати за газопостачання

Як зазначають у Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, попри війну комунальники продовжують працювати.

Газовики усувають наслідки бомбардувань Харківської області щодня. Тож для забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної та соціальної інфраструктури в умовах режиму воєнного стану вкрай важлива допомога всіх громадян, а саме: своєчасна сплата за комунальні послуги.

«Силами аварійних бригад АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз» цілодобово ведеться відновлення мереж та обладнання, що страждають унаслідок системних ворожих обстрілів. Багато з об’єктів, які були відновлені, повторно піддаються пошкодженням», – наголосили в Департаменті.

Так, наразі унаслідок ведення бойових дій зазнали пошкоджень 387 об’єктів систем газопостачання та 1 303,2 км газорозподільних мереж. Станом на сьогодні вже відновлено 69 об’єктів.

«Оплата споживачів є основним джерелом надходжень підприємств житлово-комунального господарства, що дозволяє здійснювати цим підприємствам виплату заробітної плати працівникам, сплачувати за спожиті енергоносії, закупляти паливно-мастильні матеріали та засоби для знезараження та очистки питної води», – прокоментували в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Нагадуємо, що оплатити послуги можна не лише у відділеннях пошти, а й за допомогою онлайн-сервісів: через особисті кабінети, мобільні застосунки, платіжні системи («Ощад 24», «Приват 24», «МоноБанк» та інше).

Агентство Телевидения Новости