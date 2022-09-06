Прокуратура завершила розслідування щодо судді-зрадниці з Вовчанська

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Наразі обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в 11-и магістральних кримінальних провадженнях стосовно правоохоронців та суддів. Вже повідомлено про підозру 21-ому колишньому поліцейському та одній податківиці. До суду направлено три обвинувальні акти. Один з них — щодо голови Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

24 лютого 2022 року ЗС країни-агресора окупували м. Вовчанськ Чугуївського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у змову з представниками РФ, які окупували м. Вовчанськ, та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ на території міста.

Як повідомллося, йдетьс про Ірину Уханєву. Вона очолює Вовчанський районний суд із 2020 року. 2019 року вона не пройшла конкурс на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

У 2016 році вона засудила правозахисника Максима Корнієнко на 15 діб за зйомку себе у суді, та незважаючи на незак

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