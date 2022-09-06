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Вночі Харків обстрілювали ракетами С-300

Вночі Харків обстрілювали ракетами С-300

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 вересня близько 00:20 російські військовослужбовці завдали ракетний удар по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у приватний будинок. Під завалами було знайдено тіло загиблої 73-річної жінки.

Внаслідок потрапляння уламків від ракети за іншою адресою горів житловий будинок на площі 300 кв.метрів.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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