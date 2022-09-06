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Енергодар знеструмлений

Енергодар знеструмлений

Міський голова Енергодару повідомляє, що городяни чули гучний вибух, після якого в місті одночасно пропали світло та водопостачання.

Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання”, – написав мер.

Він також повідомив, що обставини події “зараз з’ясовуються”.

Глава Мінреінтеграції України Ірина Верещук наголошує на масовому попиті на виїзд з окупованого Енергодару та інших міст, які ризикують через провокації росіян на атомній станції: «Люди масово звертаються до нас за допомогою – вони намагаються залишити небезпечну територію».

Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

Міністр запевнила, що Україна і надалі намагатиметься допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця.

Агентство Телевидения Новости

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