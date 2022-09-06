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Частина Харкова залишиться без води

Частина Харкова залишиться без води

Водопостачання частини абонентів Новобаварського та Основ’янського районів буде тимчасово припинено з 9:00 7 вересня до 1:00 8 вересня.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на водоводі діаметром 800 мм на вул. Академіка Богомольця.

На час проведення ремонтних робіт воду мешканцям підвозитимуть автоцистернами. Телефон для довідок: 15-33.

Зі списком адрес, де тимчасово не буде води, можна ознайомитися тут

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