У рашистів закінчуються снаряди, купують у Кім Чен Ина

Розвідка США з’ясувала, що Москва купує озброєння у Північної Кореї, пише New York Times (NYT).

Згідно з розсекреченими даними розвідки, отриманими New York Times, Росія закупила у Пхеньяна мільйони артилерійських снарядів і ракет.

На думку американських урядовців, це свідчить про те, що санкції проти Росії вплинули на здатність Кремля підтримувати війну в Україні.

Раніше з’явилися повідомлення про те, що російські військові почали використовувати безпілотники іранського виробництва.

Іран і Північна Корея, проти яких запроваджені значні санкції Заходу, прагнули поглибити зв’язки з Росією після того, як Володимир Путін почав вторгнення в Україну в лютому.

КНДР була однією із 5 країн, які проголосували проти резолюції ООН у березні, що вимагала припинити вторгнення в Україну.

Пхеньян звинуватив у всьому “гегемоністську політику” США та їхніх союзників. Також Північна Корея офіційно визнала “незалежність” самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.

Як повідомляли державні ЗМІ Пхеньяна, російський президент Володимир Путін заявив, що дві країни розширюватимуть свої “всеосяжні й конструктивні двосторонні відносини”.

Точний розмір і масштаб постачання нової зброї – поки що невідомий. Але офіційний представник США заявив Associated Press, що звернення до Північної Кореї за підтримкою свідчить про те, що “російські військові продовжують страждати від серйозної логістичних проблем в Україні, частково через експортний контроль і санкції”.

За даними фінського дослідницького центру “Центр досліджень енергетики та чистого повітря”, економічні санкції мало вплинули на доходи Росії від експорту енергоносіїв.

За його оцінками, Росія заробила 158 мільярдів євро від зростання цін на викопне паливо під час шестимісячного вторгнення, причому більша частина цієї суми припадає на імпорт ЄС.

Однак США та ЄС вважають, що здатність Москви поповнювати свої збройні сили обмежена.

Минулого тижня адміністрація Байдена розповіла американським ЗМІ, що Іран передав Росії першу партію ударних безпілотників, які армія РФ використовуватиме у війні з Україною.

Американська розвідка вважає, що російські оператори вирушили до Ірану, щоб отримати навички управління безпілотниками серій Mohajer-6 і Shahed.

Однак нещодавно вони повідомили журналістам, що багато дронів іранського виробництва зазнали “численних збоїв”.

Агентство Телевидения Новости